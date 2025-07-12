Нападник Шахтаря Лассіна Траоре поділився думками щодо свого хет-трику в контрольному матчі проти Бріньє (5:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Звісно, дуже важливі голи, адже основна місія форварда – забивати. Тому я безмежно радий нагоді відзначитися. Працюватиму над покращенням й удосконаленням своєї фізичної форми, очікуватиму на шанси і даватиму користь команді.

Це була звичайна тренувальна рутина, яку ми відпрацьовуємо регулярно: простріл із лівого флангу, і головне – це опинитися у правильному місці в потрібний час та замкнути, що вдалося в цьому матчі втілити тричі й чому я безмежно радий. Працюватимемо далі над відточуванням автоматизму.

Авжеж, ми спілкувалися з Ардою Тураном як безпосередньо перед цією грою, так загалом на тренуваннях. Він наголошував, наскільки важливо опинятися у штрафному майданчику, аби мати змогу завершувати подібні моменти й реалізовувати такі нагоди на нашу користь.

Зараз я в чудовій формі. Відчуваю, що за ці три тижні ми багато вивчили і покращили як нашу фізичну форму, так і розуміння того бачення гри, що пропонує тренер. Гадаю, ми на правильному шляху, та треба продовжувати наполегливо працювати.