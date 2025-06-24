Гравець, який уже не грає за Шахтар, у свій час був проти звільнення тренера «гірників»
Рішення керівництва спричинило скандал?
близько 2 годин тому
Колишній нападник Шахтаря Данило Сікан поділився думкою про екснаставника «гірників» Ігора Йовічевича та зізнався, що був проти його звільнення з клубу.
Це такий тренер, який складає людські відносини на перший план. Це дуже допомагає команді.
В футболі це найособливіше – людський фактор. Далі – ти повинен було хорошим тренером, маєш розуміти, але на першому місці завжди людський фактор.
Йовічевич з нас усіх зробив одну команду, якої до цього, напевно, ніколи не було в Шахтарі. Може, було – я не всі команди знаю, – але я такого не бачив.
Я також здивувався. І не хотів, щоб він йшов. Так само всі. В нас була тоді команда дуже хороша. Всі здивувались.
Сікан також уперше висловився щодо допінг-скандалу навколо експартнера Михайла Мудрика.
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