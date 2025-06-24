Колишній нападник Шахтаря Данило Сікан поділився думкою про екснаставника «гірників» Ігора Йовічевича та зізнався, що був проти його звільнення з клубу.

Це такий тренер, який складає людські відносини на перший план. Це дуже допомагає команді.

В футболі це найособливіше – людський фактор. Далі – ти повинен було хорошим тренером, маєш розуміти, але на першому місці завжди людський фактор.

Йовічевич з нас усіх зробив одну команду, якої до цього, напевно, ніколи не було в Шахтарі. Може, було – я не всі команди знаю, – але я такого не бачив.

Я також здивувався. І не хотів, щоб він йшов. Так само всі. В нас була тоді команда дуже хороша. Всі здивувались.