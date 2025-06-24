Сікан прокоментував допінг-скандал Мудрика: «У нього забрали все»
Експартнер вінгера Челсі підтримав Михайла
близько 3 годин тому
Форвард Трабзонспора та збірної України Данило Сікан прокоментував ситуацію з допінг-скандалом, в яку виявився втягнутий Михайло Мудрик, що виступає за лондонський Челсі.
Сікан зізнався, що не знає всіх обставин, але одразу ж висловив підтримку співвітчизнику.
«Це дуже важко. Я не знаю цієї ситуації, у збірній це відбулось чи не у збірній. Я взагалі нічого не знаю. Я просто написав Міші слова підтримки. Уявіть, все, що у вас є, це футбол, заради якого ти працюєш, і в один момент у вас все забирають», – розповів Сікан в ефірі «ЦиганикLIVE».
Минулого сезону Мудрик взяв участь у 15 матчах Челсі у всіх змаганнях, відзначившись трьома голами та чотирма результативними передачами.
Загалом з моменту переходу до Челсі українець провів 73 зустрічі, забив 10 м'ячів та віддав вісім асистів.
Раніше відомий тренер зробив прогноз на випадок 4-річної дискваліфікації Михайла Мудрика через допінг.