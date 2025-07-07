Гравець збірної України повідомив, коли приєднається до нового клубу
Таловєров змінив Плімут на Сток Сіті
6 хвилин тому
Український новачок Сток Сіті Максим Таловєров поділився очікуваннями від переходу в новий клуб. Його слова наводить Чемпіон.
Переді мною стоїть виклик підняти команду вище, ніж команда була у минулих роках. І я вважаю, що цей клуб, з такими футболістами, з відносно новим тренерським штабом та з таким власником заслуговує на вищі місця, ніж були раніше. Тому робитимемо все, щоб опинитися вище. Найближчі плани - підготуватися якнайкраще до першого матчу на початку серпня, бо графік доволі важкий, і нам потрібно бути до нього готовим.
У п'ятницю ми вилітаємо на збори в Іспанію. Найближчі плани - підготуватися якнайкраще до першого матчу на початку серпня, бо графік доволі важкий, і нам потрібно бути до нього готовим», - розповів Таловєров.
У сезоні 2024/25 Таловєров провів 33 матчі на клубному рівні, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. При цьому частину сезону він був змушений пропустити через травму.
Сток Сіті завершив минулий чемпіонат на 18-й позиції у Чемпіоншипі, тоді як Плімут фінішував на 23-му місці та вилетів у нижчий дивізіон.