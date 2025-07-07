Український новачок Сток Сіті Максим Таловєров поділився очікуваннями від переходу в новий клуб. Його слова наводить Чемпіон.

Переді мною стоїть виклик підняти команду вище, ніж команда була у минулих роках. І я вважаю, що цей клуб, з такими футболістами, з відносно новим тренерським штабом та з таким власником заслуговує на вищі місця, ніж були раніше. Тому робитимемо все, щоб опинитися вище. Найближчі плани - підготуватися якнайкраще до першого матчу на початку серпня, бо графік доволі важкий, і нам потрібно бути до нього готовим.

У п'ятницю ми вилітаємо на збори в Іспанію. Найближчі плани - підготуватися якнайкраще до першого матчу на початку серпня, бо графік доволі важкий, і нам потрібно бути до нього готовим», - розповів Таловєров.