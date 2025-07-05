Український захисник Максим Таловєров офіційно став гравцем англійського Сток Сіті. Про перехід 25-річного футболіста повідомили у соцмережах нового клубу.

У другій половині минулого сезону Таловєров захищав кольори Плімута, куди перебрався з австрійського ЛАСКу. Проте за підсумками кампанії його команда залишила Чемпіоншип, опустившись у третій дивізіон – Першу лігу Англії.

Наразі українець продовжить кар'єру у складі Сток Сіті. Сторони підписали контракт терміном три роки.

У сезоні 2024/25 Таловєров провів 33 матчі на клубному рівні, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. При цьому частину сезону він був змушений пропустити через травму.

Сток Сіті завершив минулий чемпіонат на 18-й позиції у Чемпіоншипі, тоді як Плімут фінішував на 23-му місці та вилетів у нижчий дивізіон.