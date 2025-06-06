Гравець збірної України U-21 може змінити клуб після молодіжного Євро
Футболіст проявив себе на клубному рівні
близько 16 годин тому
Владислав Велетень / Фото - ФК Колос
Вінгер Колоса та молодіжної збірної України Владислав Велетень може змінити клуб в літнє міжсезоння, повідомляє Динамоманія.
Інтерес до 22-річного українця проявляє бельгійський Зюлте Варегем, який за підсумками минулого сезону повернувся в Лігу Жупіле.
22-річний Владислав провів за Колос в сезоні 2024/25 27 матчів: 4 голи, 5 асистів.
Велетень увійшов до фінальної заявки збірної України U-21 на Євро-2025. Успішний виступ на турнірі в Словаччині може допомогти гравцю Колоса привернути увагу клубів Європи.
На груповому етапі фінальної частини Євро-2025 збірної України чекають матчі проти Данії 12 червня, Фінляндії 15 червня та Нідерландів 18 червня.