Гравець збірної України заявив про бажання зіграти у Донецьку, який нині окуповано росіянами
Колишній футболіст місцевого Шахтаря зізнався, що це його мрія
1 день тому
Анатолій Трубін. Фото: УАФ
Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін зізнався, що мріє зіграти матч у Донецьку. Слова українського воротаря наводить The Athletic.
Це моя мрія. Я сподіваюся. У мене позитивні думки. Але, як ми бачимо зараз, це дуже важко. Сподіваюся, за мого життя, за моєї футбольної кар’єри я зможу зіграти або, можливо, подивитися гру в Донецьку. Треба пам’ятати, що Донецьк був, є і назавжди залишиться Україною.
Нагадаємо, до переходу в Бенфіку Анатолій Трубін виступав за донецький Шахтар. Нещодавно футболіст пояснив своє святкування легендарного голу у ворота Реала.