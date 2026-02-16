Воротар Бенфіки Анатолій Трубін розповів про свої емоції перед забитим голом у ворота Реала (4:2). Український футболіст зазначив, що у штрафному майданчику зробив точний рух головою, який призвів до результативного удару. У момент удару на коліні Трубіна з'явилися садна.

Варто наголосити, що цей гол став для Трубіна першим у кар'єрі, а його точне влучення допомогло Бенфіці вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

«У такий момент потрібно ризикувати. Потрібно ставити все на кін. Якщо мені потрібно забити, я повинен йти прямо туди — щоб порадувати наших уболівальників, щоб зробити Бенфіку кращою. Я просто побіг, а потім цей рух головою... я був немов справжній нападник. Це було божевілля. У мене на коліні все ще залишилися садна. Це тому, що потім всі партнери по команді застрибнули на мене», - розповів Трубін для The Athletic.

