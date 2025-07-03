Гравці Буковини не зіткнулися з шоковою зміною стилю після призначення Шищенка
Новий тренер чернівецького клубу заявив, що його ідеї перегукуються з поглядами попередника
близько 1 години тому
Головний тренер Буковини Сергій Шищенко порівняв свій підхід до роботи зі своїм попередником Григорієм Чуріловим. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
У нас у колективі панує прекрасна атмосфера і я ще раз хочу подякувати хлопцям за професіоналізм, за розуміння і відношення до тренувань. Загалом у нас все гаразд в колективі, у тренувальному процесі – і мене це дуже тішить.
У нас із Григорієм Чуріловим, який до цього працював з командою, однакове бачення. Так, можливі є деякі нюанси, деякі вимоги, які трохи відрізняються. Але я дуже вдячний Григорію Володимировичу за те, що хлопці розуміють все, щоб від них вимагається. Вони розуміють те, що я хочу від них бачити. Мені буде набагато легше донести гравцям свої вимоги і своє бачення футболу.
Звісно, ще рано говорити про якийсь автоматизм в їхніх діях, тому що потрібно ще зігратися, налагодити деякі моменти, взаємодії. Але для цього у нас заплановані контрольні матчі, в яких ми будемо аналізувати це все і бачити, наскільки хлопці виконують те, що я від них вимагаю.
На 100% ще не встиг ознайомитися з футболістами. Я планую також з кожним гравцем поспілкуватися тет-а-тет, адже до цього взагалі не було на це часу. Але зараз ми все це надолужимо.
Раніше Шищенко повідомив. що Буковина розпочала уже другий збір і розповів, над чим працюватиме команда.