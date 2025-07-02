Головний тренер Буковини Сергій Шищенко повідомив про початок другого збору команди та розповів, над чим колектив працюватиме в рамках нього. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Розпочали другий збір, який пройде на Закарпатті. Він буде більш ігровим і тактичним. Будемо спілкуватися з гравцями більше по вимогах – те, що я від них очікую побачити на полі, також буде багато тактичних завдань. На цьому етапі підготовки також запланували провести низку контрольних матчів.

У Чернівцях у нас був втягуючий збір. Спершу футболісти проходили медогляд, займалися у тренажерному залі, а потім протягом тижня працювали на полі. Інтенсивність була помірною, також гравці працювали над фізичною підготовкою під орудою тренера по фізпідготовці, протягом чотирьох днів була бігова робота. А зараз збір буде більш ігровий.

Я задоволений першим етапом підготовки, який проходив у Чернівцях, задоволений ставленням гравців до тренувань. Дуже вдячний хлопцям за те, що вони самовіддано працювали і викладалися на всі сто відсотків на першому етапі підготовки.