Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв поділився своїми спостереженнями щодо тих змін, які відбулися у команді після призначення на посаду головного тренера Ігоря Костюка. Його слова наводить Tribuna.com.

Я думаю, це теж у сукупності – що ми почали в кінці трохи перемагати, трохи змінилася наша гра. Нові гравці – нова кров, прийшов новий тренерський штаб, хлопці працювали з ним, а я не працював.

Тренер може з нами пограти в футбол, посміятися, може когось притравити. Тренер нам дозволяв десь відпочити, коли можна було це зробити, коли в нас два вихідних, не було такого, що ходить дивиться.

Тренер грав у футбол, він теж достатньо молодий, він розуміє – і це великий плюс. Ми зараз це відчуваємо психологічно. Ти можеш бігати і все, а якщо ти понурений – то тобі тяжко.

Зараз я бачу, що команда саме ментально готова, щоб здобувати ті результати, які ми здобули в минулого року – боротися за чемпіонство. Але, звісно, це буде залежати від нас у подальшому.