Кияни щойно повернулися з насичених тренувальних зборів у Туреччині, але завершальний етап підготовки пройшов вже в Україні. На клубній базі у Конча-Заспі «біло-сині» за підтримки титульного спонсора GGBET провели «Media Game» – спільне тренування з представниками медіа.

Захід був присвячений підсумкам зборів і підготовці до старту другої частини сезону на чолі з новим тренером Ігорем Костюком. Головний наставник Динамо розповів про деталі підготовки команди та поділився настроєм перед першим матчем УПЛ цього року.

«У Туреччині дощило: був сильний дощ або дуже сильний. Деякі тренування ми переносили на гольф-поле, і фізична підготовка була замінена спеціальною роботою. Тому той план, який ми підготували разом з тренерами, ми виконали. Провели, як ви бачили, велику кількість ігор, награвали у різних складах.

Зараз початок сезону і ми будемо виправляти ситуацію, радувати наших вболівальників. У нас є мета, яку ми перед собою поставили, і ми будемо до неї йти», – поділився Костюк.

Журналісти отримали можливість взяти участь у тренувальному процесі та провести гру-спаринг з футболістами у змішаних складах, а після – поставити свої запитання під час медіабрифінгу.

З динамівців на заході були присутні півзахисники Микола Михайленко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок і Назар Волошин. Такий незвичний формат комунікації та дружня атмосфера сподобалися і футболістам, і представникам медіа.

«Вони (журналісти, – ред) молодці, мені дуже сподобалося. І я вважаю, що вони теж сьогодні показали пристойну гру. Було весело і був такий, як то кажуть, накал», – розповів Микола Михайленко.

Такі зустрічі допомагають налагодити якісний діалог між футболістами та медіа після тривалої паузи.

Українська Прем'єр-ліга повертається після зимової перерви вже цієї п’ятниці, 20 лютого. Для київського «Динамо» відновлення чемпіонату розпочнеться домашнім матчем проти ФК Рух.

