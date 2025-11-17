Сергій Разумовський

У матчі заключного туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Хорватії на виїзді здобула вольову перемогу над Чорногорією.

Господарі дуже потужно розпочали гру. Вже на третій хвилині Осмаїч відкрив рахунок, а ще за чверть години Крстович подвоїв перевагу, поставивши суперника у вкрай складне становище.

Лише наприкінці першого тайму хорвати змогли повернутися в гру завдяки точному удару Перішіча з пенальті. Після перерви гості посилили тиск і зрівняли рахунок на 72-й хвилині зусиллями Якича, а вирішальний момент настав наприкінці, коли Влашич приніс Хорватії вольову перемогу 3:2, завершивши яскравий камбек.

У матчі Чехія – Гібралтар усе вирішилося дуже швидко: вже на п’ятій хвилині Доудєра відкрив рахунок, а Гори подвоїв перевагу господарів. Чехи повністю контролювали гру і до перерви фактично зняли питання щодо переможця: відзначилися Цоуфал, Карабец і Соучек.

Після відпочинку господарі дещо збавили оберти, але все ж оформили шостий гол. На 51-й хвилині Гранац поставив крапку в розгромі Гібралтару – 6:0.

Хорватія виграла групу L з усього однією втратою очок (22). Далі розташувалися Чехія (16), Фарерські острови (12), Чорногорія (9) і Гібралтар (0). Хорватія напряму вийшла на чемпіонат світу, Чехія зіграє у плей-оф.

Чемпіонат світу-2026. Європейська кваліфікація, група L

Чорногорія – Хорватія 2:3

Голи: Осмаїч, 3, Крстович, 17 – Перішич, 37 (пен.), Якич, 72, Влашич, 87

Чорногорія: Нікіч, Марушич, Вешович (Шипчич, 77), Рубежич (Перович, 46), Тучі, Лончар (Аджич, 62), Янкович, Булатович (Брнович, 77), Йоветіч (Вукотіч, 62), Осмаїч, Крстович

Хорватія: Лівакович, Гвардіол (Станішич, 46), Якич, Чалета-Цар (Понграчич, 46), Шутало, Моро, Пашаліч, Влашич, Перішич (Модрич, 78), Іванович (Крамаріч, 55), Матанович (Муса, 59)

Попередження: Лончар, Вучиніч, Рубежич, Осмаїч – Пашаліч

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Чорногорія – Хорватія.

Чехія – Гібралтар 6:0

Голи: Доудєра, 5, Гори, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51

Чехія: Коварж, Цоуфал, Гранац, Зелени (Халоупек, 68), Юрасек, Беран (Черв, 58), Соучек (Саділек, 68), Доудєра, Шик (Хитіл, 88), Карабец, Гори (Данек, 58)

Гібралтар: Ганкінс, Джоллі, Лопеш, Оліверо (Макклафферті, 46), Мауро, Ронан, Торілла (Перера, 84), Позо (Бент, 69), Дель Ріо (Вайнет, 76), Бартоло (Морган, 84), Скенлон

Попередження: Ронан (50)