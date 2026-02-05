Григорчук: «Нікуди з Одеси не хотілося б їхати. Головне, щоб погода була бодай кілька градусів вище нуля»
Головний тренер поділився деталями підготовки до другої частини сезону
близько 2 годин тому
Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук висловився щодо підготовки команди до відновлення чемпіонату.
Пригадую, як у нас були збори з ЛНЗ в Іспанії спершу, а потім ми повернулися до України і тренувалися на Закарпатті. Я не був задоволений тим періодом. Ніби й тренувалися на натуральному полі, але погода була не дуже й газон був замерзлий. Тому нікуди з Одеси не хотілося б їхати. Головне, щоб була хороша погода, бодай кілька градусів вище нуля, — наводить слова Романа Григорчука Sport-express.ua.
Чорноморець завершив осінню частину сезону на третій позиції в турнірній таблиці Першої ліги. В активі одеського клубу 38 набраних очок після першої половини чемпіонату.
Нагадаємо, Роман Григорчук утретє очолив Чорноморець узимку 2025 року.
Поділитись