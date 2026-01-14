Чорноморець втретє покликав Григорчука працювати головним тренером
Одесити не хочуть затримуватись в Першій лізі
близько 1 години тому
Роман Григорчук / Фото - ЛНЗ
Чорноморець оголосив про призначення на посаду головного тренера Романа Григорчук, повідомляє пресслужба клубу.
Фахівець, чиє ім’я давно стало частиною історії «моряків», повертається, аби розпочати новий етап - амбітний, відповідальний і сповнений віри в команду та її вболівальників.
Григорчук двічі у своїй кар'єрі працював з Чорноморцем. Спочатку з 2010 по 2014 рік, а в 2021 році фахівець вдруге очолив одеську команду, пропрацювавши до 2024 року.
Біля керма Чорноморця досвідчений наставник замінить Олександра Кучера.
