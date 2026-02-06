Сергій Разумовський

Одеський Чорноморець оголосив про завершення співпраці одразу з двома гравцями оборони. Як повідомляє пресслужба клубу, команду залишили захисники Тимофій Сухар і Максим Лопирьонок.

У заяві Чорноморця зазначається, що обидва футболісти були частиною колективу протягом сезону, разом із командою проходили щоденний тренувальний процес, брали участь у матчах і переживали емоційні моменти кампанії. Клуб подякував гравцям за ставлення до роботи, самовіддачу та професіоналізм, а також побажав їм нових можливостей і успіхів у подальшій кар’єрі.

Щодо статистики в поточному сезоні, то 30-річний Максим Лопирьонок провів за Чорноморець 10 матчів і записав до активу одну результативну передачу. 27-річний Тимофій Сухар також зіграв 10 поєдинків, однак результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець домовився з ексворотарем Динамо щодо річної угоди.