Максим Коваль може повернутися в України
Колишній голкіпер київського Динамо Максим Коваль повертається до України та продовжить кар'єру у Першій лізі, повідомляє ТаТоТаке.
33-річний воротар із січня знаходиться у Кишиневі, де підтримує форму, тренуючись із 21-разовим чемпіоном Молдови Шерифом. У складі молдавського клубу Коваль провів 41 матч, пропустив 47 голів та 16 разів зберігав свої ворота сухими.
Інтерес до досвідченого голкіпера виявляє одеський Чорноморець, і сторони досягли попередньої домовленості про річний контракт. У структурі клубу Максима тренуватиме його перший наставник із воротарів у професійному футболі Андрій Глущенко.
