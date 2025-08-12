Екснаставник Чорноморця Роман Григорчук висловився про можливий перехід до табору одеситів колишнього футболіста Динамо та збірної України Євгена Хачеріді. Його слова наводить Sport.ua,

Думаю, що такий трансфер буде вигідний та корисний для обох сторін, при умові, що Хачеріді у нормальній формі - він буде серйозним помічником для команди у вирішенні їх завдань. Найголовніше, що це футболіст, який вже дуже багато досягнень має у футболі, багато титулів, а це, як ми розуміємо, є показником рівня футболіста. Він володіє важливими характеристиками для свого амплуа і має величезний досвід, - сказав Григорчук.

Востаннє 38-річний захисник на професійному рівні виходив на поле 28 листопада 2020 року у домашньому поєдинку за Динамо (Брест) проти Немана (3:1) у 30-му турі чемпіонату Білорусі.

Чорноморець після двох турів з шістьма набраними очками посідає друге місце у таблиці Першої ліги.

