Колишній оборонець київського Динамо та національної збірної України Євген Хачеріді може відновити професійну кар'єру. В послугах досвідченого футболіста зацікавлений одеський Чорноморець.

Головний тренер «моряків» Олександр Кучер в інтерв’ю сайту «Український футбол» відреагував на цю новину.

«Чи правда, що Чорноморець цікавиться Євгеном Хачеріді? Так. Це моя ініціатива.

Зідзвонились якось, я запропонував йому доєднатися до Чорноморця й він [Хачеріді] сказав: «А чому б і ні?». Мовляв, сили ще є, хоче пограти, сказав Євген мені. Тож, чому б і не спробувати? Тоді я прямо сказав – приїжджай, чекаємо.

Приїде, поговоримо ще раз віч-на-віч, побачимо у якому він стані. Однак, те що я чув від колег, то він у хорошій формі, навички й професіоналізм не розгубив».