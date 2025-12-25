Кучер зізнався, чи збирається судитися з Чорноморцем
Фахівця вирішили «піти» з одеського клубу
19 хвилин тому
Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер повідомив, що керівництво вирішило запросити замість нього іншого фахівця. Також коуч повідомив, чи має бажання судитися з одеським клубом.
Приблизно п’ять днів назад мені зателефонував президент клубу Олександр Грановський: «Так і так… Склалася певна ситуація, спонсори хочуть запросити нового тренера».
Чи було це несподіванкою? Ні, вже по ходу сезону я відчував: щось таке можливо. Коли керівництво пробує впливати на тренерські моменти, це означає - є хтось, хто шепоче на вушко.
Моя реакція: «Хочете - будь ласка. Мій контракт діє ще рік: влітку я відмовився від пропозицій з клубів УПЛ та з-за кордону, тому що хотів повернути Чорноморець в Прем’єр-лігу. Давайте домовлятися».
Вважаю, що погодився на максимально лояльні для клубу умови. Визначили терміни розрахунку. Судитися з Чорноморцем - це останнє, чого мені б хотілося, – повідомив Кучер в інтерв'ю «ТаТоТаке».
Кучер очолив Чорноморець наприкінці березня 2025 року, проте не зміг врятувати команду від вильоту з УПЛ. Фахівець продовжив роботу в Першій лізі. Одесити довгий час ішли в лідерах турнірної таблиці. Проте свої позиції зберегти не вдалося.
Більш того, «моряки» відкотилися із зони прямого виходу до УПЛ. Із 38 очками команда поступається Лівому Берегу (39) та посідає третю сходинку.