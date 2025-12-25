Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер повідомив, що керівництво вирішило запросити замість нього іншого фахівця. Також коуч повідомив, чи має бажання судитися з одеським клубом.

Приблизно п’ять днів назад мені зателефонував президент клубу Олександр Грановський: «Так і так… Склалася певна ситуація, спонсори хочуть запросити нового тренера».

Чи було це несподіванкою? Ні, вже по ходу сезону я відчував: щось таке можливо. Коли керівництво пробує впливати на тренерські моменти, це означає - є хтось, хто шепоче на вушко.

Моя реакція: «Хочете - будь ласка. Мій контракт діє ще рік: влітку я відмовився від пропозицій з клубів УПЛ та з-за кордону, тому що хотів повернути Чорноморець в Прем’єр-лігу. Давайте домовлятися».

Вважаю, що погодився на максимально лояльні для клубу умови. Визначили терміни розрахунку. Судитися з Чорноморцем - це останнє, чого мені б хотілося, – повідомив Кучер в інтерв'ю «ТаТоТаке».