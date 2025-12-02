Гучний трансфер на горизонті, Неймар повертається до Європи?
Бразилець може змінити клуб
близько 4 годин тому
Фото - Getty Images
Колись один з найкращих футболістів світу, бразилець Неймар може здійснити видовищне повернення до Європи.
Зокрема, за даними британських ЗМІ, Неймара пов'язують з Манчестер Юнайтед.
Також виникає питання, чи готовий 33-річний бразилець, після серії травм в останні сезони, до викликів Англійської Прем'єр-ліги.
Неймар, найкращий бомбардир збірної Бразилії в історії (79 голів у 128 іграх), зараз грає за рідний Сантос.
Незважаючи на травми та поради лікаря, він робить усе можливе, щоб врятувати клуб від вильоту. Неймар повернувся до Бразилії в січні після розірвання контракту з саудівським Аль-Хілялем та тривалої реабілітації через травму зв'язок коліна.