Бразильський нападник Сантоса Неймар знову опинився поза складом через чергову травму. Головний тренер команди Хуан Пабло Войвода відверто пояснив ситуацію після того, як 33-річний форвард не вийшов на поле у важливому матчі чемпіонату Бразилії проти Інтернасьонала, що завершився з рахунком 1:1.

Як повідомляє Goal, футболіст, який лише нещодавно оговтався після пошкодження підколінного сухожилля, пропустив зустріч через біль у коліні, з яким він боровся весь тиждень.

За словами Войводи, рішення про відсутність Неймара було ухвалено після розмови з гравцем: Неймар зізнався, що не відчуває готовності витримати навантаження матчу, і тренерський штаб вирішив не ризикувати його здоров'ям.

«Мені потрібно поговорити з ним, я поважатиму рішення Неймара. Перед грою з Мірассолом він відчував дискомфорт у коліні. Ней також відчував це під час гри. Наступного дня він відчув значний дискомфорт у цьому коліні... Неймар відчував, що не зможе відповідати вимогам сьогоднішньої гри» — заявив наставник.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті поставив ультиматум Неймару.