Павло Василенко

Журналіст Михайло Співаковський розповів, що отримав інформацію від людей, які нещодавно відвідали скаутингово-селекційний саміт TransferRoom у Європі, щодо попиту на вінгера Полісся і збірної України Олексія Гуцуляка.

«Зараз є два клуби, які серйозно налаштовані придбати Гуцуляка. Це Панатінаїкос, по-перше. Причому зацікавленість була ще до того, як з'явився Бенітес і залишається зараз, бо з того, що я розумію, на цій позиції правого вінгера грає Тете, але його хочуть реалізувати в одну з арабських країн. А другий клуб, який місяць назад проявився після жовтневих матчів за збірну – це Селтік», – розповів Співаковський в ефірі «ТаТоТаке».

Гуцуляк у нинішньому сезоні провів 16 матчів за Полісся, забивши гол та віддавши дві результативні передачі.

Контракт Олексія з житомирським клубом чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює вартість вінгера у 3 млн євро.