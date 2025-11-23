Наполі в 12 турі Серії А вдома приймав Аталанту. Матч у Неаполі завершився з рахунком 3:1.

Чемпіон Італії зіпсував дебют на чолі гостей Раффаеле Палладіно, який замінив Івана Юрича під час паузи на збірні. Ще до перерви Аталанта отримала у власні ворота 3 голи без відповіді.

Перемогу команді Антоніо Конте забезпечили дубль ексгравця Шахтаря Нереса і гол Ланга.

По перерві Аталанта награла лише на гол престижу, автором якого є Скамакка.

Серія А. 12 тур

Наполі - Аталанта 3:1

Голи: Нерес, 17, 38, Ланг, 45 - Скамакка, 52

Наполі до сьогодні перебуватиме на вершині Серії А в очікуванні, як зіграють свої матчі Інтер та Рома.