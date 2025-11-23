Ексгравець Шахтаря повернув Наполі на вершину Серії А
Дубль Нереса послужив фундаментом
близько 16 годин тому
Фото - ФК Наполі
Наполі в 12 турі Серії А вдома приймав Аталанту. Матч у Неаполі завершився з рахунком 3:1.
Чемпіон Італії зіпсував дебют на чолі гостей Раффаеле Палладіно, який замінив Івана Юрича під час паузи на збірні. Ще до перерви Аталанта отримала у власні ворота 3 голи без відповіді.
Перемогу команді Антоніо Конте забезпечили дубль ексгравця Шахтаря Нереса і гол Ланга.
По перерві Аталанта награла лише на гол престижу, автором якого є Скамакка.
Серія А. 12 тур
Наполі - Аталанта 3:1
Голи: Нерес, 17, 38, Ланг, 45 - Скамакка, 52
Наполі до сьогодні перебуватиме на вершині Серії А в очікуванні, як зіграють свої матчі Інтер та Рома.
Поділитись