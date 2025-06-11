У товариському матчі проти Нової Зеландії в рамках турніру Canadian Shield-2025збірна України першою відкрила рахунок. На 54-й хвилині зустрічі результативним ударом відзначився Олексій Гуцуляк.

Проте вже за кілька хвилин команда Реброва пропустила у відповідь. Після подачі з кутового захисники не втримали опонента, і Стаменіч зрівняв рахунок ударом головою.

Зустріч проходить у рамках турніру Canadian Shield-2025. Матч став першим, у якому Ілля Забарний вивів національну команду в якості капітана.