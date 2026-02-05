Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола з іронією відреагував на чергові питання щодо співвідношення трофеїв і фінансових витрат клубу. Тема пролунала під час післяматчевої пресконференції після виходу городян до фіналу Кубка ліги.

У півфіналі турніру Манчестер Сіті за сумою двох матчів переграв Ньюкасл Юнайтед з рахунком 5:1. У матчі-відповіді команда Гвардіоли здобула перемогу 3:1 та впевнено оформила путівку до фіналу, де зіграє з Арсеналом.

Ми вийшли у фінал завдяки нашим витратам. Жарти вбік — я дуже радий цьому досягненню. Я не сприймаю його як щось само собою зрозуміле і розумію, наскільки складно цього досягти. Мені просто потрібно, щоб гравці були в хорошій формі та могли скласти конкуренцію Арсеналу, — наводить слова Хосепа Гвардіоли City Report.

Нагадаємо, що на попередній пресконференції іспанський фахівець зазначав, що Манчестер Сіті посідає сьоме місце в АПЛ за загальною сумою трансферних витрат, і підкреслював, що очікує від шести клубів, які витратили більше, аналогічних результатів.