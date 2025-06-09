Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думкою щодо того, кого вважає найвидатнішим наставником у світовому футболі.

— Сер Алекс Фергюсон — номер один у футболі. Він перший за кількістю змін, які привніс у гру, за її динамікою, — зазначив Гвардіола в коментарі Give Me Sport.

Сер Алекс Фергюсон є одним із найуспішніших тренерів в історії футболу. З 1986 по 2013 рік він очолював Манчестер Юнайтед, з яким виграв 13 титулів Прем’єр-ліги, п’ять Кубків Англії та дві Ліги чемпіонів УЄФА.

Фергюсон здобув славу завдяки вмінню будувати переможні команди, мотивувати гравців і пристосовуватись до постійних змін у футболі.