Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував рівень довіри з боку керівництва клубу. Його слова наводить видання DAZN.

«Я завжди був у змозі перевернути те, що йде не так, як треба, але цього року мені це не вдалося. Якби я проводив такий рік, як цей, в Іспанії, то в жовтні, листопаді чи грудні вже не тренував би. Якби це була Барселона чи Реал, то мене б вже звільнили, але тут про це й мови не було.

Потрібно проявляти трохи більше терпіння. Подивіться на Карло Анчелотті: раніше він виграв Лігу чемпіонів і Ла Лігу, а тепер їде тренувати збірну Бразилії», — сказав Гвардіола.