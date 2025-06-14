Гвардіола: «За такий сезон, мене б вже давно звільнили в Реалі або Барселоні»
Іспанцям не вистачає терпіння
близько 2 годин тому
Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував рівень довіри з боку керівництва клубу. Його слова наводить видання DAZN.
«Я завжди був у змозі перевернути те, що йде не так, як треба, але цього року мені це не вдалося. Якби я проводив такий рік, як цей, в Іспанії, то в жовтні, листопаді чи грудні вже не тренував би. Якби це була Барселона чи Реал, то мене б вже звільнили, але тут про це й мови не було.
Потрібно проявляти трохи більше терпіння. Подивіться на Карло Анчелотті: раніше він виграв Лігу чемпіонів і Ла Лігу, а тепер їде тренувати збірну Бразилії», — сказав Гвардіола.
Нагадаємо, що після завершення сезону 2024/25 Манчестер Сіті не зумів завоювати жодного титулу, що стало рідкістю за роки роботи іспанця на чолі команди.