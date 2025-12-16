Сергій Разумовський

Центральний захисник Кристал Пелас Марк Ґеї може змінити клуб і продовжити кар’єру в Манчестер Сіті. Про зацікавленість «містян» повідомляє видання The Times, зазначаючи, що представники Сіті вже тривалий час уважно стежать за виступами 25-річного оборонця збірної Англії як на клубному рівні, так і в національній команді. У керівництві манчестерців вважають Ґеї одним із пріоритетних варіантів для підсилення лінії захисту на найближчі роки, розглядаючи його не просто як гравця ротації, а як потенційно ключову фігуру в центрі оборони.

Після зриву літнього переходу до Ліверпуля Марк Ґеї, за даними джерела, ухвалив принципове рішення не продовжувати чинний контракт із Кристал Пелас, розрахований до 30 червня 2026 року. Захисник налаштований на зміну клубу та перехід до вищого рівня конкуренції, а інтерес з боку Манчестер Сіті лише підсилює його мотивацію. Лондонський клуб, своєю чергою, усвідомлює ризики: якщо ситуацію затягувати, через деякий час вартість футболіста може знизитися, а влітку взагалі постане загроза його відходу без компенсації.

У команді Пепа Гвардіоли тим часом готуються до серйозної перебудови оборонної лінії. Джон Стоунз може розраховувати на новий контракт, але лише за умови того, що зможе протягом тривалого періоду демонструвати стабільну гру без частих травм. Натан Аке останнім часом усе рідше з’являється в стартовому складі, втрачаючи статус незамінного гравця. Мануель Аканджі виступає в оренді за міланський Інтер, і, за наявною інформацією, його повернення до Манчестера виглядає малоймовірним. Обом останнім уже по 30 років, тож керівництво Сіті прагне омолодити центр захисту, зробивши ставку на гравця, який зможе закрити цю позицію на багато сезонів уперед.

На цьому тлі Марк Ґеї сприймається Манчестер Сіті як оптимальний варіант із прицілом на перспективу: він уже має значний досвід виступів у Премʼєр-лізі, грає на високому рівні стабільно та здатен прогресувати в топклубі. Водночас у самому Кристал Пелас не відкидають можливості продажу захисника вже в зимове трансферне вікно, щоб отримати за нього суттєву суму й не ризикувати втратити його пізніше за безкоштовно. Тим паче, що інтерес до англійця проявляють не лише Манчестер Сіті, а й кілька інших клубів з Англії та, ймовірно, з-за кордону.

У поточному сезоні Ґеї демонструє результативність, нетипову для центрального захисника. У його активі два забиті м’ячі та три результативні передачі в 25 матчах. Така статистика лише додає аргументів на його користь, підтверджуючи, що він може бути корисним не тільки в обороні, а й під час стандартів та підключень до атак.

Нагадаємо, Кристал Пелас з Ґеї у складі впевнено переміг київське Динамо у першому турі Ліги конференцій (2:0).