Сергій Разумовський

Центральний захисник Баварії Дайо Упамекано підписав новий довгостроковий контракт із мюнхенським клубом. Як повідомила пресслужба Баварії, новий контракт подовжує співпрацю сторін до 2030 року. Попередня ж угода французького оборонця була дійсна до кінця червня 2026 року,

Упамекано захищає кольори Баварії з липня 2021 року після переходу з РБ Лейпциг, який обійшовся мюнхенцям у 42,5 мільйона євро. З того часу француз став одним із ключових виконавців оборони мюнхенської команди.

У поточному сезоні Дайо Упамекано зіграв за Баварію 28 матчів. У них француз відзначився одним забитим голом і однією гольовою передачею.

