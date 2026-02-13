І ще один до 2030 року. Баварія «продовжила» чергового футболіста основи
Французький захисник продовжить виступи за мюнхенців
Центральний захисник Баварії Дайо Упамекано підписав новий довгостроковий контракт із мюнхенським клубом. Як повідомила пресслужба Баварії, новий контракт подовжує співпрацю сторін до 2030 року. Попередня ж угода французького оборонця була дійсна до кінця червня 2026 року,
Упамекано захищає кольори Баварії з липня 2021 року після переходу з РБ Лейпциг, який обійшовся мюнхенцям у 42,5 мільйона євро. З того часу француз став одним із ключових виконавців оборони мюнхенської команди.
У поточному сезоні Дайо Упамекано зіграв за Баварію 28 матчів. У них француз відзначився одним забитим голом і однією гольовою передачею.
