Німецький голкіпер Мануель Ноєр продовжує виступати за мюнхенську Баварію, де вже провів 15 років, і поки що не планує завершувати кар'єру в клубі.

39-річний воротар зберігає за собою місце у стартовому складі та продовжує бути основним, що відкладає появу його потенційного наступника.

Хоча контракт Ноєра діє лише до кінця поточного сезону, керівництво клубу вже запропонувало продовження ще на один рік. Зараз Баварія чекає на відповідь досвідченого гравця, який раніше не виявляв бажання змінювати звичні умови роботи.

У сезоні-2025/26 Мануель зіграв 25 матчів, пропустив 26 голів і сім разів зберіг свої ворота в недоторканності.

Раніше лідер Баварії продовжив контракт до 2028 року.