Ібрагімович з великим болем видалив одне зі своїх найвідоміших татуювань
Татуювання мало особливу історію
32 хвилини тому
Легендарний шведський футболіст Златан Ібрагімович видалив одне зі своїх найвідоміших татуювань, яке розташовувалося на лівій стороні його тулуба.
«Тільки Бог може судити мене», – було написано на лівому боці торса Ібрагімовича, і тепер знаменитий швед видалив татуювання лазером.
Під час видалення татуювання він відчував сильний біль, що видно на відео, яке він опублікував у Instagram.
Його тіло прикрашають численні татуювання, і це – особлива історія. Татуювання було зроблено в салоні East Street Tattoo у Стокгольмі за день до відбіркового матчу чемпіонату світу проти Ісландії 10 жовтня 2005 року.
Разом з колегами Крістіаном Вільгельмссоном та Александером Естлундом він вирушив у тату-салон, де вони з Естлундом зробили татуювання.
Вони вирушили у вільний час і не порушували жодних правил, але оскільки на початку того ж року Фредрік Юнгберг постраждав від отруєння свинцем через татуювання, їх візит із метою зробити татуювання привернув увагу ЗМІ.
Златан розповів про це у своїй автобіографії.
«Вони могли писати у своїх газетах будь-що. Кричати з трибун будь-що. Але вони все одно не зачепили б мене. Тільки Бог міг мене судити! Мені це подобалося», – написав Ібрагімович у своїй автобіографії.
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