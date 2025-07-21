Павло Василенко

Легендарний шведський футболіст Златан Ібрагімович видалив одне зі своїх найвідоміших татуювань, яке розташовувалося на лівій стороні його тулуба.

«Тільки Бог може судити мене», – було написано на лівому боці торса Ібрагімовича, і тепер знаменитий швед видалив татуювання лазером.

Під час видалення татуювання він відчував сильний біль, що видно на відео, яке він опублікував у Instagram.

Його тіло прикрашають численні татуювання, і це – особлива історія. Татуювання було зроблено в салоні East Street Tattoo у Стокгольмі за день до відбіркового матчу чемпіонату світу проти Ісландії 10 жовтня 2005 року.

Разом з колегами Крістіаном Вільгельмссоном та Александером Естлундом він вирушив у тату-салон, де вони з Естлундом зробили татуювання.

Вони вирушили у вільний час і не порушували жодних правил, але оскільки на початку того ж року Фредрік Юнгберг постраждав від отруєння свинцем через татуювання, їх візит із метою зробити татуювання привернув увагу ЗМІ.

Златан розповів про це у своїй автобіографії.