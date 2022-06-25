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Світовий бокс. Тижневик

Ігуаін вибрав між Роналду і Мессі

Аргентинець вважає кращим свого співвітчизника
Футбол У світі
25 червня 14:37
Ігуаін вибрав між Роналду і Мессі

Аргентинський форвард Гонсало Ігуаін вибрав між Кріштіану Роналду і Ліонелем Мессі. його цитує ВВС.

«Якщо я не перший, то напевно другий, хто грав і з Роналду, і з Мессі.

Вони обидва феноменальні, але якби мені довелося вибирати, то я б вважав за краще Мессі ».

Раніше екс - гравець збірної Англії Гаррі Лінекер заявив, що Мессі є найкращим гравцем в історії людства.

Петро Приходько
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Теги

Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Гонсало Ігуаін

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