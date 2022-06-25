Лінекер назвав найкращого гравця всіх часів

Екс-гравець збірної Англії висловився про талант Мессі

Колишній гравець збірної Англії Гарі Лінекер в своєму Twitter привітав з 35 - річчям Ліонеля Мессі.

«Вітаю з днем народження кращого футболіста свого часу.

Так, я вважаю, що Мессі – кращий гравець всіх часів. Але порівнювати гравців різних поколінь важко і несправедливо.

Марадона був дивним, і я не бачив достатньо матчів Пеле, Пушкаша або навіть Беста, щоб судити. Але Мессі – це кращий гравець свого часу ».

Раніше Мессі заявив, що йому навряд чи вдасться зіграти на наступному чемпіонаті світу.