Київське Динамо офіційно відреагувало на звістку про смерть свого колишнього головного тренера Мірчі Луческу. Спільну заяву від імені клубу оприлюднили президент Ігор Суркіс, головний тренер Ігор Костюк та капітан команди Віталій Буяльський.

У зверненні керівництво та гравці наголосили на вагомому внеску румунського фахівця в історію київського клубу.

З глибоким сумом та важким серцем ми зустріли звістку про те, що на 81-му році життя у кращі світи пішов легендарний тренер Мірча Луческу, якого ми всі дуже добре знали. Ім’я Мірчі Луческу назавжди вписане в історію нашого клубу. Під його керівництвом Динамо здобуло яскраві перемоги на внутрішній арені, зокрема виграло чемпіонські медалі, а також стало володарем Кубку України та Суперкубку.

У складні часи його досвід, харизма та відданість футболу допомогли команді повернути стабільність, чемпіонський характер, віру і впевненість у власних силах. Його колосальний досвід, глибоке розуміння гри, мудрість і витримка залишили незабутній слід у серцях усіх, хто мав щастя бути з ним в одній команді.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Мірчі Луческу. Розділяємо з ними цей біль втрати. Завжди пам’ятатимемо його. Мірча Луческу продовжить жити у наших серцях. Земля пухом.