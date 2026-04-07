Денис Сєдашов

У віці 80 років пішов з життя румунський фахівець Мірча Луческу. Раніше повідомляли, що тренер переніс інфаркт міокарда. Повідомляє gsp.ro.

Протягом кар'єри в Україні Луческу вісім разів вигравав чемпіонат із донецьким Шахтарем та здобув Кубок УЄФА у 2009 році. З київським Динамо тренер виборов один титул чемпіона країни.

Також фахівець очолював італійські Пізу, Брешію, Реджану, Інтер, турецькі Галатасарай, Бешикташ та національну збірну Туреччини.

Наприкінці березня він залишив посаду наставника збірної Румунії через стан здоров'я.