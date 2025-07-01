Головний тренер Аль-Хіляля Симоне Індзагі прокоментував гучну перемогу своєї команди над Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. Саудівський клуб здолав представника АПЛ у додатковий час з рахунком 4:3.

— Ключ до цього результату — це футболісти. Вони вклали душу в цей матч. Нам потрібно було зробити щось екстраординарне, тому що ми розуміли, наскільки сильний Манчестер Сіті. Ми знали, що нам доведеться піднятися на Еверест без кисню. Ми зіграли чудово. Пеп Гвардіола — найкращий тренер у світі, але ми показали максимум можливого і заслужили цей результат, — сказав Індзагі після фінального свистка.

Ця перемога стала історичною для Аль-Хіляля, який вибив одного з головних фаворитів турніру на ранній стадії.