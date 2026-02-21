Сергій Разумовський

Очільниця Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі підтвердила, що МОК почав перевірку дій члена організації Джанні Інфантіно. Як повідомляє The Athletic, у комітеті хочуть з’ясувати, чи не суперечило Олімпійській хартії відвідування Інфантіно установчого засідання Ради миру — структури, створеної президентом США Дональдом Трампом.

Йдеться про подію, що відбулася 19 лютого у Вашингтоні. Того дня президент ФІФА з’явився на засіданні разом із політиками та привернув увагу своїм зовнішнім виглядом: він був у червоній кепці з написом USA спереду та цифрами 45-47, які відсилають до президентських термінів Трампа. Саме цей публічний контекст і викликав питання щодо відповідності такої участі принципам, яких МОК вимагає від своїх членів.

Ковентрі заявила, що раніше не знала про присутність члена МОК на цьому заході, але після запитань журналістів організація повернеться до теми та дасть їй оцінку. За словами президентки, Олімпійська хартія чітко прописує стандарти поведінки для членів комітету, тому буде проведено розслідування, зокрема щодо можливого підписання документів. Водночас Ковентрі наголосила, що МОК і надалі дотримуватиметься політичної нейтральності, оскільки саме це, на її думку, дозволяє забезпечити справедливість у спорті та рівні умови для всіх на змаганнях. Ці слова вона сказала під час пресконференції, присвяченої Олімпійським іграм 2026 року.

Додамо, що раніше сам Інфантіно публічно повідомляв про домовленість між ФІФА та Радою миру, назвавши її історичною угодою про партнерство. А президент УАФ Андрій Шевченко провів зустріч зі швейцарцем після його заяв про можливе повернення росіян у футбол.