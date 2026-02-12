Павло Василенко

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко провів робочу зустріч з Єврокомісаром з питань спорту Гленом Мікалефом, під час якої обговорювалися ключові виклики європейського та міжнародного футболу в умовах війни.

Центральною темою розмови стала принципова позиція щодо недопущення повернення представників росії до міжнародних змагань. Глен Мікалеф раніше публічно виступав проти будь-яких ініціатив, спрямованих на пом’якшення або скасування чинних обмежень для російських команд, і під час зустрічі підтвердив незмінність своєї позиції. Андрій Шевченко подякував Єврокомісару за чітку та послідовну підтримку України в цьому питанні.

Крім того, у межах заходів у Брюсселі президент УАФ провів важливу розмову з президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Шевченко детально поінформував очільника світового футболу про складну ситуацію в Україні, спричинену повномасштабною військовою агресією росії, та наголосив на неприпустимості будь-яких спроб послаблення санкцій проти країни-агресора, повідомляє пресслужба УАФ.

Президент УАФ підкреслив, що повернення російських клубів чи збірних до міжнародних турнірів суперечило б принципам справедливості та солідарності, які декларує футбольна спільнота. Важливим сигналом стало й те, що під час Конгресу УЄФА в Брюсселі питання повернення росіян до змагань навіть не виносилося на обговорення, що свідчить про збереження жорсткої та однозначної позиції європейського футболу.