Іноземний клуб може підписати захисника Шахтаря
Алаа Грам знаходиться у фокусі уваги каїрського Аль-Ахлі
близько 2 годин тому
Керівництво єгипетського Аль-Ахлі розглядає 23-річного центрального захисника Шахтаря Алаа Грама як можливе посилення у поточному трансферному вікні.
За інформацією La Presse de Tunisie, туніський гравець може стати заміною марокканцю Ашрафу Дарі, у разі його виходу з клубу.
На 26-річного Дарії претендують одразу кілька команд із Франції, Нідерландів, Катару та Саудівської Аравії, що робить його відхід вельми ймовірним.
Алаа Грам приєднався до донецького клубу влітку минулого року, перейшовши зі Сфаксьєну за 2 мільйони євро. З моменту переходу він провів 13 матчів в офіційних турнірах за Шахтар.
Раніше повідомлялося, що Шахтар визначився із заявкою на перший раунд кваліфікації Ліги Європи.