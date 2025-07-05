Донецький Шахтар оприлюднив список футболістів, які включені в заявку на матчі першого кваліфікаційного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26.

Вже 10 липня команда Арди Турана проведе перший поєдинок проти фінського Ільвеса. Матч-відповідь запланований на 17 липня і пройде на виїзді.

До заявки «гірників» увійшли 29 гравців. Серед них кілька молодих представників клубної академії і шанс проявити себе в єврокубках отримали Ростислав Баглай, Микола Огарков, Віктор Цуканов та Антон Глущенко.

Заявка донецького Шахтаря на матч Ліги Європи проти Ільвеса:

Воротарі: 23. Кирило Фесюн, 31. Дмитро Різник, 34. Ростислав Баглай

Захисники: 5. Валерій Бондар, 12. Георгій Гочолеішвілі, 13. Педро Енріке, 16. Іраклі Азаров, 17. Вінісіус Тобіас, 18. Алаа Грам, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 65. Микола Огарков, 74. Мар’ян Фарина

Півзахисники: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Кевін, 20. Антон Глущенко, 21. Артем Бондаренко, 24. Віктор Цуканов, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 30. Аліссон, 38. Педріньйо, 39. Невертон

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 7. Егіналду, 19. Кауан Еліас

Раніше Туран прокоментував перемогу Шахтаря в товариському поєдинку.