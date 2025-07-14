Відомий британський журналіст Генрі Вінтер повідомив про ймовірний вихід українського захисника Олександра Зінченка з лондонського Арсеналу.

Колишній провідний футбольний оглядач The Times написав у соцмережі X, що наступний тиждень може стати вдалим для канонірів, адже клуб планує посилитись трьома новими гравцями: Ноні Мадуеке, Крістіаном Москерою та Віктором Дьокерешем.

Крім того, за словами Вінтера, Арсенал має шанс непогано заробити на трансферах. До списку потенційних продажів входять Якуб Ківіор, Ріс Нельсон, Леандро Троссар, Фабіу Вієйра, а також сам Зінченко.

Раніше повідомлялося, що Арсенал запропонував Зінченка команді Моурінью.