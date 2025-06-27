Журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг поділився свіжою інформацією про переговори між ПСЖ і Борнмутом з приводу можливого переходу українського захисника Іллі Забарного, який виступає за англійський клуб.

«Парі Сен-Жермен» все ще наполягає на підписанні Іллі Забарного. Кілька топ-клубів вже отримали інформацію про те, що 22-річний захисник досяг угоди з ПСЖ. Ліверпуль також був зацікавлений в українцеві, але конкретики так і не було з його боку. Між паризьким клубом та Борнмутом тривають перемовини на просунутій стадії. Загальна сума трансферу може скласти 70 млн євро», - написав Платтенберг у Twitter.

Ілля Забарний став гравцем Борнмута у січні 2023 року, перейшовши з київського Динамо за 24 мільйони фунтів плюс бонуси. З того часу український захисник провів 86 матчів за англійський клуб у всіх змаганнях, відзначився одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею. Його контракт із Борнмутом розрахований до 30 червня 2029 року.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ продасть російського голкіпера заради трансферу Забарного.