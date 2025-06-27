ПСЖ остаточно вирішив продати російського голкіпера заради Забарного
Паризький клуб ухвалив важливе рішення
31 хвилину тому
Французький гранд ПСЖ зберігає стійкий інтерес до українського центрбека Іллі Забарного, який виступає за англійський Борнмут, повідомляє портал Goal.com.
У зв'язку з цим, за даними джерела, керівництво парижан ухвалило остаточне рішення розлучитися з російським голкіпером Матвієм Сафоновим, щоб уникнути можливої напруги всередині команди.
Ілля Забарний став гравцем Борнмута у січні 2023 року, перейшовши з київського Динамо за 24 мільйони фунтів плюс бонуси.
З того часу український захисник провів 86 матчів за англійський клуб у всіх змаганнях, відзначився одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею. Його контракт із Борнмутом розрахований до 30 червня 2029 року.
За даними Transfermarkt, ринкова вартість 22-річного гравця складає 42 мільйони євро.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе йде на відкриту війну з ПСЖ.