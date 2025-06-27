Французький гранд ПСЖ зберігає стійкий інтерес до українського центрбека Іллі Забарного, який виступає за англійський Борнмут, повідомляє портал Goal.com.

У зв'язку з цим, за даними джерела, керівництво парижан ухвалило остаточне рішення розлучитися з російським голкіпером Матвієм Сафоновим, щоб уникнути можливої напруги всередині команди.

Ілля Забарний став гравцем Борнмута у січні 2023 року, перейшовши з київського Динамо за 24 мільйони фунтів плюс бонуси.

З того часу український захисник провів 86 матчів за англійський клуб у всіх змаганнях, відзначився одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею. Його контракт із Борнмутом розрахований до 30 червня 2029 року.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість 22-річного гравця складає 42 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе йде на відкриту війну з ПСЖ.