Міланський Інтер готує офіційну пропозицію щодо трансферу воротаря Барселони Марка-Андре тер Штегена. За інформацією джерел, німецький голкіпер вкрай незадоволений чутками про бажання каталонського клубу відпустити його.

Керівництво Барселони збирається зробити ставку на молодого Жоана Гарсію, що уможливлює відхід тер Штегена цього літа.

Інтер розглядає досвідченого німця як заміну Яну Зоммеру, який може залишити команду. Швейцарець отримав привабливу пропозицію від Галатасараю, а термін його контракту з нерадзуррі спливає через рік. Відхід воротаря вже цього літа — цілком імовірний сценарій.

Варто зазначити, що значну частину минулого сезону тер Штеген пропустив через травму коліна – тоді місце у воротах Барселони зайняв Войцех Щесни.

Крім Інтера, інтерес до німецького воротаря виявляє і Монако. При цьому сам тер Штеген раніше вже відмовився від переходу до саудівської Проліги.

Раніше повідомлялося, що Барселона зацікавлена в Рашфорді.