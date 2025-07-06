Павло Василенко

Маркус Рашфорд знову став серйозним кандидатом на посилення Барселони. Нова інформація з цього питання надана журналістом Флоріаном Плеттенбергом із Sky Sport Deutschland.

Барслеона була на 100 відсотків налаштована на підписання Ніко Вільямса. Проте іспанець вирішив продовжити контракт із Атлетиком Більбао.

То справжній шок для чемпіонів Іспанії. Тепер Барселоні доведеться шукати іншого вінгера. Луїс Діас із Ліверпуля настійно рекомендується.

Однак ця угода видається вкрай малоймовірною, оскільки Ліверпуль не має наміру продавати гравця у літнє трансферне вікно.

Ситуація з Маркусом Рашфордом зовсім інша. Англійцю немає місця в Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє Плеттенберг, Барселона відновила переговори з англійцем. Вони хочуть придбати його до початку сезону 2025/26.

Мабуть, є чимало претендентів на Рашфорда. Проблема може полягати у зарплаті та ціні гравця. Манчестер Юнайтед потребує 40 мільйонів фунтів.