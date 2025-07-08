Футболіст Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі поки не визначився з клубом, де продовжить кар'єру після завершення поточного контракту.

На 38-річного нападника претендує саудівський Аль-Ахлі, який серйозно зацікавлений у його підписанні. Контракт аргентинця з американським клубом спливає у грудні 2025 року, після чого він стане вільним агентом.

За даними журналіста Девіда Орнштейна, керівництво Інтер Маямі впевнений у збереженні Мессі у складі команди та має намір зробити все можливе, щоб продовжити з ним співпрацю щонайменше на один сезон.

Незважаючи на потужний інтерес з боку Аль-Ахлі та його значні фінансові можливості, американський клуб вважає, що Ліонель воліє залишитися. Сам Мессі задоволений своєю роллю у команді та, швидше за все, підпише нову угоду.

Головним завданням аргентинця залишається підготовка до чемпіонату світу 2026 року, і для цього важливо зберігати регулярну ігрову практику. У поточному сезоні він провів 14 матчів у MLS, відзначившись 12 забитими м'ячами.

Раніше повідомлялося, що саудівський клуб розпочав перемовини з Мессі.