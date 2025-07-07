Саудівський клуб Аль-Ахлі виявляє інтерес до одного з найвидатніших футболістів сучасності аргентинського нападника Ліонеля Мессі, який виступає за Інтер Маямі. Про це повідомляє видання L'Equipe.

За даними джерела, керівництво клубу вже почало переговори з 38-річним форвардом. Однак сам Мессі поки що схиляється до продовження кар'єри в американській МЛС і не поспішає змінювати клубну прописку.

Проте, представники Аль-Ахлі налаштовані рішуче і готові зробити все можливе, щоб здобути у свої лави зірку світового масштабу.

Нагадаємо, що у 2025 році саудівський клуб завоював титул переможця Ліги чемпіонів Азії, підтвердивши статус найсильнішої команди регіону.

Щодо Ліонеля Мессі, то поточного року він провів 25 матчів на клубному рівні, забивши 18 голів і віддавши 7 результативних передач. За оцінкою порталу Transfermarkt, трансферна вартість футболіста складає 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мессі продовжить свою кар’єру в Інтер Маямі.