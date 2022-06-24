«Інтер» спробує переманити захисника «Фенербахче» перед матчем з «Динамо»

Італійський гранд може допомогти киянам пробитися в наступний раунд ЛЧ

Кім Мін Чже / Фото - ФК Фенербахче

Захисник «Фенербахче» Кім Мін Чже може перейти в «Інтер». Про це повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, переговори сторін перебувають на просунутій стадії. «Нерадзуррі» розглядають корейця як заміну Мілану Шкріньяру. Словак близький до переходу в ПСЖ.

Відзначимо, що «Фенербахче» зустрінеться з «Динамо» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Кім є основним захисником турецької команди.

Раніше повідомлялося, що «канарки» мають намір підписати російського форварда артема дзюбу перед протистоянням з українським клубом.