Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго висловився про фінансування на майбутній сезон. Його слова наводить пресслужба клубу.

Ми ініціюємо повний фінансовий аудит усіх доходів і витрат за попередні періоди. Це необхідний та важливий крок під час будь-яких трансформаційних періодів, що надасть нам повну фінансову прозорість та подальшу стабільність. Ми прагнемо оперативно врегулювати поточні кредиторські вимоги і надалі працювати ще більш ефективно, - розповів Жеваго.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/25 Ворскла програла Кудрівці в перехідних матчах і втратила місце в УПЛ, вилетівши в другий за силою дивізіон. Після цього клуб розлучився з Юрієм Максимовим, який до того часу обіймав посаду головного тренера.

Раніше Жеваго відреагував на виліт Ворскли з УПЛ.